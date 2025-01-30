埼玉県八潮市二丁目で28日午前、県道が陥没して2トントラックが転落した事故で、車内に閉じ込められた70代の男性運転手の救助活動が続いている。さらに道路の陥没が拡大するなど現場は不安定な状況で、消防は30日未明から活動を中断していたが、同日昼ごろから再開した。県道が陥没し、二つの穴がつながって巨大な穴となった現場=2025年1月30日午前9時42分、埼玉県八潮市、朝日新聞社ヘリから、吉田耕一郎撮影現場では、地元消