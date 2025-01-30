１月28日午前11時ごろ、阪急十三（じゅうそう）駅西口付近で、人が刺されて複数のケガ人が出ていると110番通報があった。通報を受けた警察官が駆けつけたところ、刃物を振り回した男はすでに男性らによって取り押さえられていたという。一体何が起きたのか。殺人未遂の現行犯で逮捕されたのは大阪市淀川区に住む職業不詳、島田利武(りぶ)容疑者（22）だ。島田容疑者は十三駅前で知人男性に対し、刃渡り約7.5センチのはさみを知人男