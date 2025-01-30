【週刊ヤングジャンプ 2025年9号】 1月30日 発売 価格：490円 「週刊ヤングジャンプ 2025年9号」 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2025年9号」を1月30日に発売した。価格は490円。 今号の巻頭カラーは連載19年目に突入した「キングダム」となり、「バツハレ」と「女性専用。」はカラー扉付きでの掲載。表紙と巻頭グラビアは柏木