1月29日（現地時間28日）。ヒューストン・ロケッツは、敵地ステイトファーム・アリーナでアトランタ・ホークスを100－96で下して連勝を4へ伸ばし、ウェスタン・カンファレンス2位の32勝14敗とした。 この試合、ロケッツではジェイレン・グリーンがゲームハイの25得点に7リバウンド2スティール、アルペレン・シェングンが18得点10リバウンド、ジェイショーン・テイト