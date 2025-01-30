ラグビーライター・吉田宏氏のリーグワン検証／後編5節を終えたNTTリーグワン・ディビジョン1は、1週の試合休止を挟んで2月1日からゲームを再開する。序盤戦では接戦の増加など観戦する側も楽しめる地殻変動が起きているが、その背景には、前編で紹介したチームによる強化や、カテゴリ制の変更も影響している。後編では引き続き様々な規約変更（導入）がリーグにどんな変化を生み出したのか、そして集客面、新たに導入されたテク