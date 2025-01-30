スイスのスポーツブランド「On」は、駒澤大学陸上競技部主将、篠原倖太朗選手とのアスリート契約を締結したことを発表しました。学生陸上界を引っ張る篠原選手は昨年9月、5000mで日本人学生新記録 (屋外) となる13分15秒70をマーク。またハーフマラソンでは、日本人学生最高記録＝1時間0分11秒という好記録を保持しています。駅伝でもチームを引っ張り、今季は出雲駅伝6区で区間3位、全日本大学駅伝7区では区間賞を獲得。お正月の