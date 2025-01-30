【モデルプレス＝2025/01/30】NEWSの増田貴久が1月29日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。番組放送200回を迎え、継続に感謝した。【写真】増田貴久、鍛え上げられた逞しい肉体◆増田貴久「ますまるらじお」放送200回に感謝この日、放送200回を迎えた同番組。「『ますまるらじお』として200回を迎えました。ありがとうございます」と喜びの報告を