3月20日、5月1日に2部作連続公開される『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』の追加キャストとして、菅井友香、石野真子、宮崎吐夢、大和田伸也、丸山礼、美山加恋、深尾あむ、大倉空人、瀬名くれあの出演が発表された。 参考：菅井友香、櫻坂46は「いつまでも特別な存在」グループ卒業から俳優業での躍進までを語る 本作は、2018年からLINEマンガで連載され、46カ月連続