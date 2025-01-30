2025年1月29日、韓国・毎日経済は「名節（お盆・正月）の休みを利用して海外へ行く韓国人旅行客の間で最も人気の高い旅行先は2年連続で日本だった」と報じた。野党「共に民主党」のチョン・ヨンギ議員が仁川国際空港公社から入手した仁川空港の最近5年間（20〜24年）のお盆・正月旅客実績資料によると、24年の名節（お盆・正月）の旅客実績1位、2位は大阪、東京だった。23年のお盆休みも旅行客が最も多く訪れたのは大阪と東京で、