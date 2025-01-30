北海電工が３日ぶりに急反発した。２９日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１８．２％増の４７２億８４００万円、営業利益は同２．１倍の２７億３３００万円、最終利益は同２．０倍の１９億１４００万円となった。大幅増益で着地したほか、営業利益の通期計画に対する進捗率は９割近くとなっており、決算内容を評価した買いが入ったようだ。電力関連工事や半導