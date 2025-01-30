【モデルプレス＝2025/01/30】モデルのKoki,が主演を務め、渡邊圭祐と綱啓永が共演する映画『女神降臨 Before 高校デビュー編／After プロポーズ編』（前編：2025年3月20公開／後編：5月1日公開）より、追加キャストが解禁。女優の菅井友香らの出演が発表された。【写真】Koki,、衝撃のすっぴん姿「女神降臨」予告映像◆菅井友香、Koki,のライバル役で「女神降臨」出演決定この度、Koki,演じる麗奈の同級生であり、俊（渡邊）の幼