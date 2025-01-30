ポケモンカードを手軽にコレクションできるアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』に、アプリ内でプレイヤー同士がカードを交換できる新機能「トレード」を追加！また、新たに2つの拡張パックがラインナップに追加されます。新たな機能、パックの登場に合わせ、俳優の伊藤沙莉さんが出演するCM「なかよくポケポケ」篇の放送が全国で開始されます☆ 『Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ