P&Gジャパンの企画「ジョイ×ギネス世界記録 ダブルチャレンジ」に、タレントの杉浦太陽（43）と“みちょぱ”こと池田美優（26）がギネス世界記録に挑戦した。【映像】高速で皿洗いする杉浦太陽ギネス世界記録では、杉浦は「3分間で洗ったお皿の最多数」を、一方、みちょぱは「3分間ですすいでタオルドライしたお皿の最多数」に挑戦した。結果は、杉浦が「3分間で洗ったお皿の最多数」42枚、みちょぱが「3分間ですすいでタ