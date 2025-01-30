【モデルプレス＝2025/01/30】King ＆ Princeの永瀬廉が、29日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。Kis-My-Ft2の玉森裕太とTikTokを撮影した時の裏話を明かした。【写真】永瀬廉＆玉森裕太、TikTokでコラボ◆永瀬廉、玉森裕太とのTikTok撮影裏話語る玉森とTikTokを撮影した話題になると、永瀬は「『SPOTLIGHT』、玉さんと踊らせてもらって」と告