タレントのつまみ枝豆が２９日、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で、伝説のおぼん・こぼんが見せ、視聴者を震わせたおしぼり芸を見せ、あの浜田雅功を唸らせる一幕があった。この日は「説教と怪談怖いという点では一緒なので途中でスライドさせることも可能説」を放送。枝豆は事務所の後輩芸人の真心タッチ・加藤聖隆を呼び出し、最恐説教を開始する。枝豆と言えば、「水ダウ」では超武闘派として知られ、後輩芸人を恐怖