【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■JO1＝豆原一成・木全翔也・川西拓実・河野純喜、INI＝佐野雄大・佐野雄大・後藤威尊・尾崎匠海が個性溢れるアクトを展開！ 東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催される、LAPONEグループ所属アーティスト＝JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEによる合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が、1月27日よりスタートした。 JO1とINIは、メンバー22