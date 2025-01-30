【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「ライラック」はトリプル・プラチナ認定 Mrs. GREEN APPLEの楽曲「ダンスホール」が、一般社団法人日本レコード協会 2024年12月度ストリーミング認定にてダイヤモンド認定となった。 「ダンスホール」は、2022年7月にリリースされたミニアルバム『Unity』の収録曲。 なお、Mrs. GREEN APPLEは、今回で自身3作目のダイヤモンド認定となり、「ライラック