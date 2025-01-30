1970年代に大ヒットし、千葉真一主演で映画化もされた漫画「ドーベルマン刑事」などで知られる伝説の漫画家・平松伸二氏が監修したセルフオマージュ作品「ブラック・エンジェルズNEO～善なる者を守る正義の使徒、時代を超えて甦る～」が31日から配信される。 【写真】「ブラック・エンジェルズNEO」を監修した伝説の漫画家・平松伸二氏 今年８月で古希を迎える平松。75年に連載を開始した原作の魅力