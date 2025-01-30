２９日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月30日】中国福建省武夷山市のレーニン公園で旧暦1月1日に当たる29日、同市文化スポーツ・観光局が主催する2025年武夷山市「私たちの祝日・春節」なぞなぞ大会が開かれ、集まった多くの市民が謎解きを楽しんだ。２９日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２９日、なぞなぞ大会に参加した市民。（武夷山＝新華社配