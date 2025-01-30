【モデルプレス＝2025/01/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）の公式Instagramが、28日に更新された。「卒業編2025inソウル」に参加しているタレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空と山崎礼央（※「崎」は正式には「たつさき」）の2ショットが公開され、反響を呼んでいる。【写真】辻希美の長女、イケメン高校生と密着◆辻ちゃん長女・希空（のあ）、イケメン高校