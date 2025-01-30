ロッテは30日、2軍がキャンプを行う宮崎・都城運動公園野球場で練習試合を行うと発表した。2月22日（土）に社会人のセガサミー、同23日（日）に独立リーグ・九州アジアリーグの宮崎サンシャインズと対戦する。いずれも午後0時30分開始で入場無料。