Daniel LeussinkMaki Shiraki［東京３０日ロイター］ - 日産自動車は米国３工場を対象に４月から早期退職者を募集する。広報担当者が３０日、明らかにした。北米での販売不振による生産調整に伴い、従業員を削減する。あくまでも自主的に退職者を募るもので、想定する人員削減の規模は公表していない。同社は業績不振を受け、すでに世界で約９０００人削減する方針を表明している。このうち約７０％が生産部門での人員削