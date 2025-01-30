【PS Plus：2月のフリープレイ（海外版）】 提供期間：2月4日～3月3日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月30日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、2月の海外向けタイトルを公開した。 2月のフリープレイには、銀行強盗FPS「PAYDAY 3」、コメディアドベンチ