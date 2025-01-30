三重県尾鷲市と紀北町を管轄する尾鷲警察署の新庁舎が完成し、29日に記念式典が開かれました。式典には警察や自治体関係者ら約40人が出席し、三重県警察本部の難波正樹本部長が「新庁舎の完成を機に重責を改めて認識し、決意新たに地域の期待と信頼に応えるべく安心安全の確保にまい進して参ります」とあいさつしました。また、尾鷲警察署の伊藤誠司署長は「温かい心で職務にまい進し、立派な庁舎に恥じないよう安全で安心な地域社