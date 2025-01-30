警察庁は30日、市民らの通報に基づき、インターネット上の有害情報の削除要請を担う民間団体「インターネット・ホットラインセンター」（IHC）の運用指針を見直し、業務内容などを明示していない求人投稿を違法情報とする改定案を公表した。闇バイト対策の一環で、交流サイト（SNS）上で「ホワイト案件」などとうたって実行役らを募る投稿の迅速な削除を図る。IHCは警察庁からの委託で運営。これまでは闇バイト求人を有害情報