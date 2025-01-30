大泉洋と長尾謙杜（なにわ男子） 大泉洋、堤真一、長尾謙杜（なにわ男子）が30日、都内で行われた『室町無頼』公開御礼舞台挨拶に登壇した。【写真】『室町無頼』公開御礼舞台挨拶の模様本作は、自らの力で時代を切り拓いた「無頼」たちを描いた垣根涼介氏による同名小説が原作。歴史に残された史料は少ないが、「無頼」たちは確かに実在し、腐りきった政治と世の中を叩き直そうと、命がけの戦いに挑んだ男たちの姿