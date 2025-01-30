【「カプコンスポットライト」、「モンスターハンターワイルズ ショーケース」】 2月5日7時～ 配信予定 カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」を2本立てで2月5日7時より放送する。配信は約35分の予定。 前半と後半に分けてカプコンの2つの配信番組が放送される