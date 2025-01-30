今回は、反抗期の息子が、母親にありえないほどひどい態度をとってきたエピソードを紹介します。「父さんみたいに稼いだら？」「小学6年生の息子は反抗期なのか、本当に態度が悪いんです。この前も自分がちゃんと洗濯機に服を入れないのが悪いのに、『なんで洗濯しねーんだよ！』と逆ギレ。毎日のように『自分で洗濯機に服を入れないと洗濯しない』と伝えているんですがね。そして息子に『俺は毎日学校に行っているし、父さんは仕