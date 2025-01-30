米株価指数先物時間外取引上昇カナダメキシコ関税回避期待 東京時間10:20現在 ダウ平均先物MAR 25月限44969.00（+79.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限6080.75（+13.25+0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21587.25（+64.00+0.30%）