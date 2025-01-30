東京時間10:19現在 東京金先物DEC 25月限（TOCOM） 1グラム＝13806.00（-39.00-0.28%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2796.90（+3.40+0.12%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先半は軟調も時間外は小幅高。東京金は円高傾向が重石