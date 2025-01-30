ドル円154.40円台に下落、氷見野日銀副総裁を警戒し円全面高15時から講演 円全面高、ドル円は一時154.40円台まで下落した。15時10分頃からの氷見野日銀副総裁の講演が警戒されているもよう。14日の講演では「デフレ解消なら実質金利マイナスがずっと続くのは普通の姿と言えず」「支店長会議でも全体的に強めの報告多い」などと発言し、一時円買いが進んだ。きょうの講演でタカ派発言があれば早期利上げ観測が高まるだろう。今
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
- 2. 満員電車で地獄絵図 失禁に悲鳴
- 3. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
- 4. 中居氏と交際? 中野美奈子を直撃
- 5. 渡邊渚の著書に注意書きの章
- 6. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
- 7. KALDIやめよ? 子が親を止めた訳
- 8. 米墜落事故 選手ら多数搭乗
- 9. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
- 10. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
- 1. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
- 2. 道路陥没巡り喝破 消防の大失態
- 3. 相次ぐソープランド摘発 背景は
- 4. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
- 5. 小嶋陽菜に暴行「彼女が好きで」
- 6. 丹羽孝希「違法と分からず」
- 7. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
- 8. 女性が深夜に外で半裸 警察激怒
- 9. お前ばかか? ReHacQ生配信で暴言
- 10. フジの橋下氏重用 日枝氏の影響?
- 1. モテない娘 母の「執念」で結婚
- 2. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
- 3. 家購入もまさかの事態に悲鳴
- 4. 大阪万博 定価割れ転売が相次ぐ
- 5. バナナ口に出し入れ 投稿に非難
- 6. 無印良品 謝罪&使用中止呼びかけ
- 7. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
- 8. 記事訂正 堀江氏が「クソ文春」
- 9. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
- 10. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 1. 米墜落事故 選手ら多数搭乗
- 2. 排泄物散乱の檻 少女死亡に騒然
- 3. キス3秒前 元俳優との写真大放出
- 4. 人魚が巨大魚に食べられた? 中国
- 5. 米墜落事故 水中から18人の遺体
- 6. 居住可能か スーパーアース発見
- 7. メタ 米大統領に39億円支払いへ
- 8. インド宗教祭に殺到 30人が死亡
- 9. ドイツ首相「本当にうんざり」
- 10. 米 強烈なにおいの死体花が開花
- 1. セブン高級化で客離れ 残酷結末
- 2. NHK「ネット受信料」徴収に動き
- 3. 認知症予備軍 発見する8つの項目
- 4. 新幹線 4月から料金を改定
- 5. ついに発表！5ドアの｢ジムニー｣265万1000円
- 6. フジの経営陣刷新 日枝氏も対象
- 7. メルカリで30万円利益 確定申告?
- 8. USJクルー不足 梅田で募集説明会
- 9. 【速報】「梅田ロフト」４月３０日に営業終了 ５月下旬に阪神梅田本店に移転へ 売り場面積は約４割に縮小
- 10. 一流の休憩時間 1分で集中力戻す
- 1. DeepSeekの「R1」搭載チャットボットを使い、ChatGPTと比べてみた
- 2. 【明日から開催】Amazon スマイルSALEの目玉商品をご紹介
- 3. iPhoneSE4はノッチあり? 2つの噂
- 4. iPadとApple Pencilが最大28%OFF
- 5. YouTubeに3時間飛ばせない広告か
- 6. Blueskyユーザー 3000万人突破
- 7. 初心者が騙される? SSD詐欺とは
- 8. Amazon AirTagが18%オフでお得に
- 9. DeepSeek 漏洩可能な状態だった?
- 10. LINEヤフー「LINEスクール」開始
- 11. Amazonで「SwitchBot」がセール
- 12. 複数のURL読み取れる「QR」話題
- 13. 【Amazon】iPhoneやiPadなどのApple製品が最大28%OFFに
- 14. トランプ大統領のアカウント停止めぐる訴訟が和解、メタが３９億円支払い
- 15. 「NVIDIA GeForce RTX 5080」レビュー！ 素の性能でもRTX 4080 SUPERを若干凌駕、DLSS 4でRTX 4090すら圧倒
- 16. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 17. Win11バッテリー表示 正式機能に
- 18. 液晶画面がワンボタンで電子ペーパーに？ TCLの新技術がすごい
- 19. Touch Diamond用クレードルが登場
- 20. 「イノセンス」「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」4Kリマスター版が劇場公開。2月28日から
- 1. バド渡辺 日本代表辞退を公表
- 2. 水原被告 大谷「婚前契約」暴露
- 3. 古橋の移籍金「世界記録」だった
- 4. 大変な事に…手術巡り朗希へ警鐘
- 5. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
- 6. トヨタ会長 イチロー氏に車支給?
- 7. 賭博容疑 丹羽孝希との契約解除
- 8. ベロ酔い客から数千万 悪質手口
- 9. 高梨沙羅の自宅がほぼスイート
- 10. 坂本&田中 幼なじみコンビが決起
- 1. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
- 2. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
- 3. 中居氏と交際? 中野美奈子を直撃
- 4. 渡邊渚の著書に注意書きの章
- 5. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
- 6. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
- 7. 渡邊渚 発症きっかけの日に言及
- 8. 夜の営みばかり…熊田の再婚条件
- 9. フジ再放送中 ドラマに絶賛の声
- 10. 鶴瓶がMCの冠番組 次回放送休止
- 1. 40代女性「オバ見え」するワンピ
- 2. 最強イケメン 40代男性俳優の1位
- 3. おりものに血 子宮頸がんの恐れ
- 4. えっ…義母の手料理を見て硬直
- 5. ミスドの最新コラボ リピ確定?
- 6. バズる予感 ユニクロジャケット
- 7. 夫の単身赴任先で目撃 驚愕光景
- 8. 「この子はナシ」悟った瞬間9つ
- 9. 運がいい人 共通の考え方の特徴
- 10. ぽっこりお腹を解消 簡単習慣