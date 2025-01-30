ドル円154.40円台に下落、氷見野日銀副総裁を警戒し円全面高15時から講演 円全面高、ドル円は一時154.40円台まで下落した。15時10分頃からの氷見野日銀副総裁の講演が警戒されているもよう。14日の講演では「デフレ解消なら実質金利マイナスがずっと続くのは普通の姿と言えず」「支店長会議でも全体的に強めの報告多い」などと発言し、一時円買いが進んだ。きょうの講演でタカ派発言があれば早期利上げ観測が高まるだろう。今