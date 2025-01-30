REVORING Vari ND3-ND1000 CPL MarkII 46-62mm H＆Y Fiters JAPAN（株式会社レイクプラッツ）は、「REVORING Vari ND3-ND1000 CPL MarkII」の新サイズとして、46-62mmと58-77mmを1月24日（金）に発売した。 価格は、46-62mmが3万6,900円。58-77mmが3万8,900円。 可変式ステップリング、可変NDフィルター、偏光フィルター（PLフィルター）の機能を統合した複合フィルター。 既存サイズとし