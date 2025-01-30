Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramにて、『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』のステージフォトを公開した。 【画像】エレガントな白衣装を纏った佐久間大介の『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』のステージフォト（全5枚） ■白衣装姿が「王子様すぎる」と話題の佐久間大介 佐久間は黒髪の前髪を下ろしたヘアスタイルで、レースやリボンがついたパフスリーブの白シャツの上に黒×ゴールドの刺繍