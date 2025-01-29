とちぎテレビ 空き家対策を進める芳賀町は民間企業と空き家の解体に関する協定を結びました。 芳賀町役場で行われた締結式では、大関一雄町長と愛知県名古屋市に本社を置くクラッソーネの山田浩平執行役員が協定書を交わしました。 芳賀町が２０２３年に行った空き家の実態調査で、町内に空き家が２４４戸あることが分かっています。 町では２０２０年から空き家対策事業を推進していますが、現在も適切に管理され