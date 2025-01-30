フォションホテル京都は、「あまおうバレンタインアフタヌーンティー」を2月1日から14日までのバレンタイン期間に合わせて提供する。1月8日から開始したあまおうアフタヌーンティーを、チョコレートの味わいを追加したバレンタインバージョンで提供する。メニューはフォションのアールグレイ紅茶を使用した「あまおうのアールグレイタルトショコラ」、「ショコラボンボン」、「チョコレートプリン」、「人参のケークサレと生ハム苺