アーセナルに所属するU−19イングランド代表MFイーサン・ヌワネリに称賛の声が集まっている。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節が29日に行われ、アーセナルは敵地でジローナと対戦した。28分にDFラインの背後を突かれて先制を許したが、38分にジョルジーニョのPKで試合を振り出しに戻す。42分にはレアンドロ・トロサールのパスを受けたヌワネリがカットインから強烈なミドルシュートを突き刺し逆転すると、後半