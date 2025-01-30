◆本当においしかったホテルのディナービュッフェ年間ランキング！ウェスティン東京など、専門Youtubeのモチ子さんがおすすめ画像：ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ贅沢な料理やスイーツを好きなだけ楽しめる、ホテルのディナービュッフェ。そこで、YouTube「ビュッフェラボ」を主宰するビュッフェオタクのモチ子さんが、“本当においしいディナービュッフェ”を厳選して紹介。タイムサービスが人気のホテル インターコン