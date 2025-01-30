魅惑のチョコスイーツが続々と登場するバレンタインシーズンですが、今年はカカオ豆の価格高騰で「チョコレート専門店のアイテムは手が出しにくい！」という人も多いはず。そんな人におすすめしたい、セブン-イレブンで手軽に買えるチョコレート専門店のスイーツをご紹介します。セブン×専門店のコラボチョコスイーツセブン-イレブン、2025年のバレンタインシーズンは『甘くてしあわせチョコdeいっぱい！』をテーマに、“幸せな時