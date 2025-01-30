アメリカのトランプ大統領がSNSのアカウントを停止されたことを受けてメタに対して起こしていた裁判で、メタが2500万ドル＝およそ39億円を支払う和解案で合意したことが分かりました。トランプ氏は、2021年1月の議会襲撃事件を受けて自身のアカウントが停止されたことを不服として、メタを相手取って裁判を起こしていました。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、29日、トランプ氏はメタが2500万ドル＝およそ39億