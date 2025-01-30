0-100km／h加速4秒を切ったモンスター自動車メーカーは時折、近い未来にデビューを検討している新しいクルマの技術や、デザインを示すためにプロトタイプを製作し、お披露目しています。プロトタイプはスポーツカーに多く、印象に残る先進的な技術を採用したものも少なくありません。【画像】超カッコイイ！ 日産の「高級“4人乗り”スポーツカー」を画像で見る（40枚）日産が、2018年10月に公開したプロトタイプ「INFINITY