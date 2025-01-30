【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２９日、キューバのグアンタナモ米海軍基地に不法移民の収容施設を設置する方針を表明した。トランプ氏はホワイトハウスで演説し、国防総省などに対し「グアンタナモに３万人収容の移民施設を準備するよう指示する」と述べた。施設について、「米国を脅かす最悪の犯罪者を拘留する。収容能力はすぐに倍増する。抜け出すのは困難な場所だ」と強調した。グアンタナモ米海軍基地