俳優の石田ゆり子（55）が29日、Instagramを更新。これまで自宅になかったという品物が届き、“家族”と会話をしながら紹介する動画を公開した。【映像】生活感のある石田ゆり子の自宅（複数カット）これまでにもInstagramで、洗濯物がかかったままになった部屋や、「ラグが好きで好きで ラグなしの人生なんて、」と、その思いをつづるほど好きだというラグを敷いた、生活感あふれる自宅の様子を投稿している石田。「すてきな