気象台は、午前10時7分に、なだれ注意報を礼文町、利尻町、利尻富士町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・礼文町、利尻町、利尻富士町に発表（雪崩注意報）宗谷地方では、風雪や高波、高潮、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■礼文町□なだれ注意報【発表】31日にかけて警戒■利尻町□なだれ注意報【発表】31日にかけて警戒■利尻富士町□なだれ注意報【発表