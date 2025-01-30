コスメブランド｢Wonjungyo(ウォンジョンヨ)｣のヘアケアライン｢Wonjungyo Hair(ウォンジョンヨヘア)｣から、摩擦ダメージに着目をした新商品｢ヘアプロテクトウォッシュミスト｣が登場。2月1日(土)より全国発売いたします。ミストタイプのプレシャンプーで簡単に15秒でケアができるミスト。ぜひ、最後までご覧ください。 ヘアプロテクトウォッシュミスト 価格:1,540円(税込) シャンプー中の洗う、すすぐといった