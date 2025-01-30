サンパウロは29日、元ポルトガル代表DFセドリック・ソアレス(33)との契約を発表した。契約期間は4月30日までとなり、2025年末までの延長オプションも保有しているとのことだ。スポルティングCPで育ったセドリックは、そのままファーストチームに昇格。コインブラ、サウサンプトン、インテルでプレーし、2020年1月にアーセナルにレンタル移籍。同年7月に完全移籍で加入した。2023年1月にはフルアムへレンタル移籍すると、2024年7月