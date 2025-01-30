アビスパ福岡は30日、韓国人DFキム・ムンヒョン(22)の加入を発表した。背番号は「19」をつける。キム・ムンヒョンは、セルビアのFKヤヴォル・イヴァニツァでプレーしたのち、九州サッカーリーグのFC延岡AGATAの練習生となっていた中、福岡に加入することが決定。30日の宮崎キャンプからチームに合流するという。福岡でプレーすることが決まったキム・ムンヒョンはクラブを通じてコメントしている。「初めまして。今シーズンからア