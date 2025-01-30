【東京聯合ニュース】韓国が日本の植民地支配から解放されて今年で８０年になるのに合わせ、独立運動家の尹奉吉（ユン・ボンギル）の業績を称える追悼記念館が４月２９日に石川県金沢市内にオープンする。尹奉吉は１９３２年４月２９日に中国・上海で日本軍首脳部に爆弾を投げつけて死刑判決を受け、同年、金沢市で銃殺された。元ＫＢＳ客員研究員で記念館の設置を主導するキム・グァンマン氏が２９日、聯合ニュースの取材に対し