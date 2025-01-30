約１万人の日帰り旅行者が訪れたイタリアのスキー場＝２６日/Andrea D'Aurello/ANSA（ＣＮＮ）イタリアのスキー場で、ＳＮＳインフルエンサーの投稿をきっかけに１万人もの日帰り客が殺到して大混雑する騒ぎがあった。道路は大渋滞して迷惑行為も頻発し、自治体は緊急の雑踏管理対策を強いられている。騒ぎはスキー客に人気のアブルッツォ州ロッカラーゾで２６日に発生。大雪のことを伝えたＳＮＳインフルエンサーの投稿をきっかけ