［ブリュッセル２９日ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は２９日、域内産業の競争力を高めるための提言書、「競争力コンパス（羅針盤）」を公表した。エネルギーコストの低下や役所手続きの軽減を通じ、企業が米国や中国と互角に競えるようにする狙い。提言書は鉄鋼、自動車などの従来型産業およびバイオ技術や量子コンピューターなど先端技術について、今後２年間の法制化や取り組みの道筋を示したもので、前イタ