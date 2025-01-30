2月2日(日)は、南岸低気圧の影響で、関東では明け方に南部から雪が降り出し、朝は東京都心でも雪が降る可能性があります。まだ予想に幅がありますので、最新の情報に注意。日中も気温があまり上がらず、今季一番の寒さとなるでしょう。2月2日関東の平野部は雪の可能性2月1日(土)から2日(日)は、寒気が残るなか、本州の南岸沿いを低気圧が進むでしょう。2日(日)は関東も広く天気が崩れる見込みです。上の図は日本気象協会の気象モ